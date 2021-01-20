Власти Австрии изучают возможные случаи, когда вместо жителей домов престарелых от коронавируса могли вакцинировать местных политиков и их семьи. В одной из местных прокуратур заявили, что расследуют как минимум один такой случай.
Об этом пишет РБК-Украина.
В стране разработали правительственную программу, согласно которой прививки от COVID-19 в первую очередь должны были получить пожилые люди и обитатели домов престарелых.
Однако одна из местных прокуратур расследует минимум один случай, когда руководство дома престарелых распорядилось привить от коронавируса не своих подопечных, а мэра и его окружение. Вместе с тем врач дома престарелых и сам мэр это заявление отрицают.
Власти подчеркивают, что все случаи «нецелевой вакцинации» расследуются. Если информация подтвердится, то по ним будут открыты уголовные дела.
Ранее сообщалось, что в киевской клинике подтвердили подпольную вакцинацию для вип-персон.
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Власти Австрии изучают возможные случаи, когда вместо жителей домов престарелых от коронавируса могли вакцинировать местных политиков и их семьи. В одной из местных прокуратур заявили, что расследуют как минимум один такой случай.
Об этом пишет РБК-Украина.
В стране разработали правительственную программу, согласно которой прививки от COVID-19 в первую очередь должны были получить пожилые люди и обитатели домов престарелых.
Однако одна из местных прокуратур расследует минимум один случай, когда руководство дома престарелых распорядилось привить от коронавируса не своих подопечных, а мэра и его окружение. Вместе с тем врач дома престарелых и сам мэр это заявление отрицают.
Власти подчеркивают, что все случаи «нецелевой вакцинации» расследуются. Если информация подтвердится, то по ним будут открыты уголовные дела.
Ранее сообщалось, что в киевской клинике подтвердили подпольную вакцинацию для вип-персон.