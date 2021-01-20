Об этом сообщает Hromadske.

Обвиняемого доставили в больницу, оказали ему медицинскую помощь и уже везут обратно в суд для вынесения приговора. Перед этим Тарасов заявил, что якобы не убивал девочку.

11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня 2019 года в пгт Ивановка Одесской области. Она пошла на танцевальный кружок и не вернулась. Жители поселка, которых опрашивала полиция, отметили, что слышали детский крик. Правоохранители искали девочку 7 дней. 19 июня ее тело нашли в яме на территории, принадлежащей Николаю Тарасову.

Вечером 19 июня правоохранители задержали Тарасова, подозреваемого в убийстве девочки. Он признался в совершении преступления. По данным следствия, похищение и убийство произошли в один день.

Подозреваемому инкриминируют ряд статей, в том числе похищение ребенка, попытка изнасилования, убийство несовершеннолетней и надругательство над телом умершей (части 2 статьи 146, части 4 статьи 152, пункта 2, 10 части 2 статьи 115, части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины Тарасову грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Волонтеры организации «Лучшие люди Одессы», которые занимались поиском девочки, рассказали, что дом, где проживал подозреваемый, обыскивали еще в первые дни после исчезновения ребенка, но «тогда чего-то не доработали».

19 июня, после высказанных соседями подозрений, дом обыскали в третий раз. Сначала возле забора нашли сандалии Даши, а затем и тело девочки. Его обнаружили в выгребной яме дворового туалета. Полиция считает, что преступление совершили на сексуальной почве.