В Одессе житель Ивановской ОТГ держал на морозе и морил голодом 12 коров.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

В сообщении отмечается, что житель одного из поселков Ивановской ОТГ держит 12 коров прямо на улице несмотря на мороз и снег. Правоохранители узнали об этом во время мониторинга социальных сетей.

Животных сразу же осмотрел ветеринар. Сейчас коров разместили в заброшенных зданиях в селе.

— По заключению ветеринара коровы были истощены из-за недостатка питания и неудовлетворительных условий содержания. Сейчас скот временно разместили в заброшенных зданиях, а в отношении правонарушителя составлен административный протокол за нарушение правил содержания животных согласно части 2 статьи 89 Кодекса украины об административных правонарушениях. Кроме того, с хозяином провели профилактическую беседу и обязали в ближайшее время обепечить скоту достойные условия содержания, — говорится в сообщении.

Если владелец животных не выполнит свои обязательств, ему грозит наложение штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией животных, если пребывание их у владельца представляет угрозу для жизни или здоровья.