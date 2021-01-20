На проспекте Небесной Сотни в Одессе мужчина убил как минимум двух человек и отрезал им головы. Убийца задержан.

Об этом пишет «Думская».

Как сообщил изданию источник в полиции, мужчина убил трех человек. Двум жертвам он отрезал головы, а третьей разрезал живот и вытащил оттуда внутренние органы (информация о третьем погибшем пока не подтверждается).

На месте работают полицейские, но пока они не комментируют произошедшее.

«Голый и окровавленный мужчина, обмотанный кишками и держащий в руках голову человека вышел из парадной, сел на лавочку и закурил», — рассказал один из жильцов дома.

Открыто уголовное производство по п.2 ч.1 ст.115 УК Украины (убийство двух или более человек).