Сильный взрыв, причины которого еще не установили, потряс один из домов в испанской столице. Мощный взрыв разрушил три верхних этажа здания. В непосредственной близости от взрыва располагался дом престарелых.
Об этом пишет El Pais.
К месту, оцепленному полицией, прибыли девять бригад мадридской пожарной охраны и девять бригад скорой помощи. Прибывшие спасатели уводят подальше от здания местных жителей и случайных пешеходов. El Pais сообщает по меньшей мере о двух погибших при взрыве здания, еще шесть человек пострадали.
— Мы эвакуируем всех жителей в гостиницу через дорогу, - добавил один из спасателей.
Напомним, сегодня, 20 января, в городе Стрый (Львовская область) произошел взрыв в деревянной церкви священномученика Иосафата Коцилоского Украинской греко-католической церкви. В результате инцидента ожоги лица получил 63-летний мужчина.
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Сильный взрыв, причины которого еще не установили, потряс один из домов в испанской столице. Мощный взрыв разрушил три верхних этажа здания. В непосредственной близости от взрыва располагался дом престарелых.
Об этом пишет El Pais.
К месту, оцепленному полицией, прибыли девять бригад мадридской пожарной охраны и девять бригад скорой помощи. Прибывшие спасатели уводят подальше от здания местных жителей и случайных пешеходов. El Pais сообщает по меньшей мере о двух погибших при взрыве здания, еще шесть человек пострадали.
— Мы эвакуируем всех жителей в гостиницу через дорогу, - добавил один из спасателей.
Напомним, сегодня, 20 января, в городе Стрый (Львовская область) произошел взрыв в деревянной церкви священномученика Иосафата Коцилоского Украинской греко-католической церкви. В результате инцидента ожоги лица получил 63-летний мужчина.