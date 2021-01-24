В Харькове среди дня на парковке торгового центра по улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль «Mercedes» человека, который активно сопротивлялся похищению.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Момент похищения заметил случайный прохожий, он сразу уведомил правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия оперативники обыскали автомобиль похищенного «Lexus», его личные вещи и документы.

Для обнаружения похитителей в Харьковской области ввели план «Перехват». Сотрудники полиции просмотрели городские камеры наблюдения и установили маршрут похитителей. В Александрийском районе Кропивницкой области работники уголовного розыска обнаружили брошенный автомобиль, в котором украденного человека вывезли из области. Для зачистки следов неизвестные сожгли машину, пассажиров внутри не было.

В ходе расследования следователи опросили родственников похищенного харьковчанина. По показаниям родных, молодой человек нигде не работает и помогает отцу в бизнесе на ТЦ «Барабашково».

Используя полученные данные, полицейские Харьковщины установили место, где удерживали похищенного харьковчанина. В спецоперации 23 января сотрудники полиции при силовой поддержке батальонов полиции особого назначения нашли и освободили потерпевшего. Мужчина был связан веревками, его постоянно били и унижали. Никаких требований к потерпевшему похитители не предъявили.

Следователям мужчина сообщил, что днем 21 января он приехал в отделение почты, чтобы отправить посылку. Неожиданно к нему подошли трое неизвестных, один из которых начал руками душить потерпевшего. Применяя силу, похитители заставили его сесть в автомобиль «Mercedes-Benz» черного цвета, натянули на глаза шапку, а руки связали. Автомобиль начал движение в неизвестном направлении, через некоторое время заложника пересадили в салон другого автомобиля, на котором привезли к дому, где удерживали несколько дней.

Полицейские обеспечили пострадавшего неотложной медицинскою помощью и назначили освидетельствование в условиях медицинского учреждения. Сейчас харьковчанина передано его близким родственникам.

В рамках досудебного расследования полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины двух мужчин 46 и 45 лет, охранявших похищенного. Согласно санкции статьи им грозит до 10 лет лишения свободы.

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