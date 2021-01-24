В Лондоне в здании Вестминстерского дворца, где находится британский парламент, сработала пожарная сигнализация. Над дворцом поднялся столб черного дыма.
Об этом пишет РБК-Украина.
Информация о причинах произошедшего пока не поступала.
Напомним, правоохранители задержали уже четырех человек по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове. Задержана жена арендатора здания, которая фактически управляла заведением.
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В Лондоне в здании Вестминстерского дворца, где находится британский парламент, сработала пожарная сигнализация. Над дворцом поднялся столб черного дыма.
Об этом пишет РБК-Украина.
Информация о причинах произошедшего пока не поступала.
Напомним, правоохранители задержали уже четырех человек по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове. Задержана жена арендатора здания, которая фактически управляла заведением.
Следователи рассматривают три основные версии пожара в доме престарелых в Харькове, в котором погибли 15 человек.