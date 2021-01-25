Мощное землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, которые находятся между Южной Америкой и Антарктидой.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает РИА Новости.

Толчки зафиксированы на глубине 40 километров в 23:36 по местному времени (02:36 следующего дня по московскому). Эпицентр землетрясения располагался в 1328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас и 216 километрах от чилийской исследовательской станции Бернардо-О’Хиггинс.

Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для чилийской антарктической территории.

15 января землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу в Индонезии. Очаг залегал на глубине 10 километров. Почти 15 тысячам граждан пришлось покинуть дома, по меньшей мере 58 человек погибли. После происшествия сейсмологическая служба зафиксировала 28 афтершоков.