В зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки, 24 января, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без ранений и потерь среди украинских военных.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Недалеко населенных пунктов Пески боевики неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А вот вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии соприкосновения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.