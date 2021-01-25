В зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки, 24 января, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без ранений и потерь среди украинских военных.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Недалеко населенных пунктов Пески боевики неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
А вот вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии соприкосновения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
|
Что это было?Сергей Исаков
|
Опять про газ, или «Плох базар, когда и хлеба купить не на что» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колабораціюСтанислав Мартиросов
В зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки, 24 января, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без ранений и потерь среди украинских военных.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Недалеко населенных пунктов Пески боевики неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
А вот вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии соприкосновения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.