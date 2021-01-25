23 января по всей России были задержаны 3 тысячи 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.

Об этом сообщает РБК и Настоящее время.

Сообщается, что такого количества одновременно задержанных в России не было уже лет десять. Больше всего задержанных было в Москве — 1 тысяча 455 человек. Кроме того, в столице РФ после митинга в поддержку Навального возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм.

Основанием стало участие в акции зараженных коронавирусом людей, уже проведены несколько допросов.

Данная статья, если заболевший заразит другого человека, подразумевает штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Максимальная санкция — штраф в 2 миллиона рублей и реальный срок до семи лет (если нарушение правил приведет к смерти нескольких человек).

Напомним, утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального.