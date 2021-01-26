Сотрудники налоговой милиции в Николаевской области выявили факт незаконной реализации горюче-смазочных материалов без соответствующих лицензий.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Государственной фискальной службы.

«Гражданин Украины на территории Николаевской области осуществлял реализацию подакцизных товаров — дизельного топлива и бензина, без лицензии на розничную торговлю, регистратора расчетных операций и других разрешительных документов, чем нарушен Закон Украины № 2806 от 06.04.2005 «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», — говорится в сообщении.

Налоговики изъяли из оборота и передали на хранение 5,1 тысячи литров бензина и 5,3 тысячи литров дизельного топлива, а также оборудование для хранения и реализации горюче-смазочных материалов.

Общая стоимость изъятых товаров составляет 501,6 тысячи гривен.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности».