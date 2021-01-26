Во вторник, 26 января, на Донбассе в результате вражеского обстрела получил ранения украинский военный. Он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Сообщается, что боец был ранен около 19:00 в районе города Попасна. Ему оказали медицинскую помощь. Его состояние оценивается как тяжелое.

Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела режим «тишины» в районе операции Объединенных сил. Также украинская сторона направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Напомним, украинский военный погиб на Донбассе 21 января в результате обстрела позиций ВСУ из снайперского оружия.