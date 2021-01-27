Специалисты установили личности всех 15 погибших во время пожара в харьковском доме престарелых «Золотое время».

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на управление Нацполиции.

Среди жертв девять женщин в возрасте от 67 до 85 лет и шесть мужчин в возрасте от 71 до 91 года. Экспертизы еще продолжаются. Все тела пока находятся в морге, вскоре их передадут родственникам для погребения.

Напомним, в Харькове 21 января возник пожар в нелегальном доме престарелых «Золотое время». В пожаре погибли 15 человек. Пострадали, по разным данным, от 5 до 11 человек. Всего на момент пожара в здании было около 30 человек.

После этой трагедии во всех областях Украины проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания в них.

По факту пожара полиция открыла уголовное дело за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Максимальная санкция — 8 лет тюрьмы. Правоохранители в тот же день задержали четырех человек. 23 января суд взял под стражу всех четырех подозреваемых.

Как уточнила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, правоохранители проверяют три версии причин пожара: поджог (занесение постороннего огня), неосторожное обращение с огнем и электроприборами в быту, замыкание электросети.