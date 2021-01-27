В среду, 27 января, в Южноукраинске автомобиль въехал в автобус, подвозивший на работу сотрудников станции. Грузовик, который шел следом, попытался избежать столкновения и въехал в теплотрассу.

Об этом сообщается на странице Южно-Украинской атомной электростанции в Facebook.

ДТП произошло на участке дороги АЭС — Южноукраинск возле АЗС WOG. Водитель легкового автомобиля въехал в автобус АТГ ОП ЮУАЭС, совершавший рабочие перевозки. Грузовик, который шел следом, чтобы избежать столкновения, съехал с трассы и въехал в теплотрассу ДУ-400 АЭС Город, повредив ее. О подстрадавших информации нет.

Ремонтники переключили подачу тепла на другую ветку теплотрассы. В 9:00 режим работы сети был восстановлен.

Напомним, утром в пятницу, 15 января, на Варваровском мосту в Николаеве произошло сразу несколько аварий — в них столкнулись 8 автомобилей.