В Польше в ночь на среду из частного первичного и специализированного центра здравоохранения в Илово-Осаде вблизи Дзялдово в Варминско-Мазурском воеводстве украли три флакона с вакцинами, которые позволят вакцинировать 18 человек против COVID-19.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Эти дозы уже были запланированы, поэтому прививки людей будут отложены.

— Мы получили сообщение о краже с проникновением в клинику. Мы отслеживаем все следы. На месте работает следственная группа из штаба в Дзялдове, — сказала представитель полиции Юстина Новицкая. Кроме вакцин, исчезли и другие лекарства.

По словам представительницы полиции, злоумышленники, скорее всего, попали в клинику через окно, в котором они разбили стекло. Иловых-Осада — город с населением менее 3000 с одним пунктом вакцинации. Это первый случай кражи вакцин от коронавируса в Польше.

Прививки в Польше начались 27 декабря. Первоначально вакцинировали преимущественно медицинских работников. Препарат также вводили работникам домов социального обеспечения и коммунальных центров социального обеспечения, фармацевтам, работникам медицинских университетов и студентам медицинских факультетов, а также родителям недоношенных детей.