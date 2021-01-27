Группа грабителей ограбила ювелирный магазин в Париже, в результате чего был нанесен ущерб примерно на 500 тысяч евро.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
По данным издания, грабители заблокировали входные двери скутерами, а трое мужчин разбили витрины топорами, чтобы забрать украшения.
Ограбление произошло во вторник в центре французской столицы около 18:00, во время комендантского часа, введенного через коронавирус.
По словам источника в полиции, добыча грабителей, сначала оцененная в 200 тысяч евро, была переоценена в «почти 500 тысяч евро».
Напомним, в 2019 году в Дрездене (Германия) неизвестные обокрали всемирно известную музейную сокровищницу саксонских монархов «Зеленые своды».
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Группа грабителей ограбила ювелирный магазин в Париже, в результате чего был нанесен ущерб примерно на 500 тысяч евро.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
По данным издания, грабители заблокировали входные двери скутерами, а трое мужчин разбили витрины топорами, чтобы забрать украшения.
Ограбление произошло во вторник в центре французской столицы около 18:00, во время комендантского часа, введенного через коронавирус.
По словам источника в полиции, добыча грабителей, сначала оцененная в 200 тысяч евро, была переоценена в «почти 500 тысяч евро».
Напомним, в 2019 году в Дрездене (Германия) неизвестные обокрали всемирно известную музейную сокровищницу саксонских монархов «Зеленые своды».