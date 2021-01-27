Суд приговорил 39-летнего жителя Первомайского района, насмерть избившего своего знакомого, к 8 годам тюрьмы.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Во время судебного разбирательства установили, что 4 декабря 2019 года осужденный распивал алкоголь в гостях у своего знакомого в селе Красненькое Первомайского района Николаевской области. Внезапно между ними возникла ссора, из-за чего злоумышленник избил 37-летнего мужчину. В результате побоев хозяин дома получил переломы ребра, грудной клетки и разрывы легких. От полученных травм мужчина скончался.
По результатам рассмотрения уголовного производства суд, согласившись с позицией прокурора, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 121 и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет.
Ранее сообщалось, что в Витовском районе Николаевской области охранник автостоянки насмерть избил своего товарища, который пытался отговорить его от угона грузовика.
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Суд приговорил 39-летнего жителя Первомайского района, насмерть избившего своего знакомого, к 8 годам тюрьмы.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Во время судебного разбирательства установили, что 4 декабря 2019 года осужденный распивал алкоголь в гостях у своего знакомого в селе Красненькое Первомайского района Николаевской области. Внезапно между ними возникла ссора, из-за чего злоумышленник избил 37-летнего мужчину. В результате побоев хозяин дома получил переломы ребра, грудной клетки и разрывы легких. От полученных травм мужчина скончался.
По результатам рассмотрения уголовного производства суд, согласившись с позицией прокурора, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 121 и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет.
Ранее сообщалось, что в Витовском районе Николаевской области охранник автостоянки насмерть избил своего товарища, который пытался отговорить его от угона грузовика.