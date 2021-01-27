Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления - организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, речь идет о части 1 статьи 14, части 2 статьи 28 и статью 348 Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по розыску Дмитрия Нескоромного с целью допроса, как подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины, которое осуществляет досудебное расследование этого преступления под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, установило, что Дмитрий Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

Среди доказательств, подтверждающих это, сообщили в СБУ, — видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Юрия Расюка, Дмитрия Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

По версии следствия основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

Фигуранты дела разработали детальный план посягательство на жизнь Андрея Наумова. Для его выполнения сотрудник АТЦ Юрий Расюк в течение октября 2020 - января 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирования, организовал слежку за Андреем Наумовым.

Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудиозаписями. Несмотря на принятые фигурантами меры конспирации, сотрудники СБУ задокументировали их противоправную деятельность и предотвратили совершение заказного убийства. Во время очередной передачи денежных средств задержан Юрий Расюк, которому 23 января 2021 Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что в Киеве оперативники задержали полковника СБУ Андрея Расюка по подозрению в подготовке покушения на бригадного генерала СБУ Андрея Наумова, которого называют «правой рукой» и другом главы СБУ Ивана Баканова.

В СБУ сообщили убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц.