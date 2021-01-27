В одной из больниц Литвы женщине ошибочно пять доз вакцины от коронавируса.
Об этом сообщил директор медицинского учреждения Мантас Чесну, передает 15min.lt.
Инцидент произошел в одной из больниц города Каунас.
По словам директора, флакон с вакциной не разбавили и все пять доз, находящихся в нем, ввели одному человеку.
— Это человеческий фактор. С пациенткой ничего плохого не произошло, — сказал Мантас Чесну.
Медик заявил, что женщина, которой ввели препарат, чувствует себя хорошо, однако она испытывает сильную боль в месте укола.
После инцидента врачи провели консультации с Каунасской клиникой и представителями Pfizer.
В связи с ошибкой медиков в Мариямполе четыре человека не получили прививки. Расследование инцидента завершится в четверг, 28 января.
В Литве вакцинация от коронавируса началась 27 декабря.
Напомним, Европейский союз считает, что фармацевтическая компания AstraZeneca предоставила недостаточно информации о причинах срыва поставок своей вакцины в страны ЕС. От компании требуют предоставить более детальную информацию о количестве произведенных вакцин и куда они были направлены.
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В одной из больниц Литвы женщине ошибочно пять доз вакцины от коронавируса.
Об этом сообщил директор медицинского учреждения Мантас Чесну, передает 15min.lt.
Инцидент произошел в одной из больниц города Каунас.
По словам директора, флакон с вакциной не разбавили и все пять доз, находящихся в нем, ввели одному человеку.
— Это человеческий фактор. С пациенткой ничего плохого не произошло, — сказал Мантас Чесну.
Медик заявил, что женщина, которой ввели препарат, чувствует себя хорошо, однако она испытывает сильную боль в месте укола.
После инцидента врачи провели консультации с Каунасской клиникой и представителями Pfizer.
В связи с ошибкой медиков в Мариямполе четыре человека не получили прививки. Расследование инцидента завершится в четверг, 28 января.
В Литве вакцинация от коронавируса началась 27 декабря.
Напомним, Европейский союз считает, что фармацевтическая компания AstraZeneca предоставила недостаточно информации о причинах срыва поставок своей вакцины в страны ЕС. От компании требуют предоставить более детальную информацию о количестве произведенных вакцин и куда они были направлены.