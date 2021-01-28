Суд отпустил из-под стражи нескольких подозреваемых в причастности к нескольким громким заказным убийствам, в частности, участника войны на Донбассе Амины Окуевой.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на судебные решения, обнародованные в судебном реестре.
По данным издания, речь идет по меньшей мере о восьмерых мужчинах.
Их подозревают в причастности к убийству Окуевой в 2017 году, директора компании Caparol Украина Павла Заможного в 2016 году, начальника отдела рекламы столичного метрополитена Павла Миленького в 2019 году и бизнесмена Константина Хоруженко в 2014 году. Также в материалах упоминается еще одно убийство в 2013 году.
Большинство преступлений, по версии следствия, были совершены на почве бизнесовых конфликтов.
Издание уточняет, что у нескольких фигурантов истекли сроки содержания под стражей — и их не продлевали.
Организатором группировки правоохранители считают уроженца Дагестана Игоря Редькина. В январе этого года ему продлили арест.
Напомним, летом прошлого года в Австрии застрелили Мамихана Умарова, проходивший свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой.
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Суд отпустил из-под стражи нескольких подозреваемых в причастности к нескольким громким заказным убийствам, в частности, участника войны на Донбассе Амины Окуевой.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на судебные решения, обнародованные в судебном реестре.
По данным издания, речь идет по меньшей мере о восьмерых мужчинах.
Их подозревают в причастности к убийству Окуевой в 2017 году, директора компании Caparol Украина Павла Заможного в 2016 году, начальника отдела рекламы столичного метрополитена Павла Миленького в 2019 году и бизнесмена Константина Хоруженко в 2014 году. Также в материалах упоминается еще одно убийство в 2013 году.
Большинство преступлений, по версии следствия, были совершены на почве бизнесовых конфликтов.
Издание уточняет, что у нескольких фигурантов истекли сроки содержания под стражей — и их не продлевали.
Организатором группировки правоохранители считают уроженца Дагестана Игоря Редькина. В январе этого года ему продлили арест.
Напомним, летом прошлого года в Австрии застрелили Мамихана Умарова, проходивший свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой.