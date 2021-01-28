В Николаеве владелец одного из домов решил собственноручно восстановить себе газоснабжение после того, как ему приостановили предоставление услуги по распределению газа. Это чуть не спровоцировало аварию.

О происшествии сообщила пресс-служба АО «Николаевгаз».

Просверлив отверстие в заваренном металлическом газопроводе, мужчина присоединил туда резиновую трубку, замазав все это огнеопасной клейкой массой.

«Такая кустарная попытка подключения поставила под угрозу не только жизнь и здоровье самого владельца дома, но и безопасность его соседей», — говорится в сообщении.

По факту кражи составлен акт о нарушении, а дело будет передано на рассмотрение комиссии, а после, возможно, и в суд.

— Самовольное вмешательство в газовую систему — очень серьезное нарушение. Это не просто кража газа, которая влечет за собой финансовые убытки, а в первую очередь — угроза безопасности как для себя, так и для своих близких и даже соседей. Своим поступком владелец дома мог оставить без газоснабжения всю улицу, ведь любые вмешательства в герметичность системы и непрофессиональное выполнение технических действий может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями — от отравления газом из-за утечки до взрыва, — рассказал главный инженер АО «Николаевгаз» Алексей Рубский.

Та предприятии добавили, что за прошлый год провели комплексное приборное обследование почти 9 тысяч км газопроводов. В результате чего выявлено и ликвидировано 94 случая утечки газа на подземных сетях и более 2 тысяч повреждений изоляционного покрытия.

Также в компании создали бригаду по поиску несанкционированных присоединений к системе газоснабжения. За 2 последних года бригадой было обнаружено около 70 «левых» врезок в газовую систему.

Как известно, в ночь с 14 на 15 сентября вблизи населенного пункта Чабаны Киевской области произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления. Из-за этого произошел выход газа в окружающую среду.