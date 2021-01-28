В ночь с 27 на 28 января в Вознесенске врачи спасли жизнь девочки-подростка, которая пыталась покончить с собой.

Об этом сообщает Служба по делам детей Вознесенского городского совета.

Согласно данной информации, которая поступила в Службу по делам детей городского совета, специалистами были приняты меры с целью предотвращения в дальнейшем повторного суицида.

«Во время беседы девочка рассказала, что недавно потеряла отца, который всегда ее оберегал и ласково называл «папина дочка». По ее словам, тоскуя по отцу, она стала часто слушать песни в его исполнении, тем самым настраивая себя на грустные переживания. Детская психика не смогла с этим справиться, и ребенок выпил залпом таблетки из домашней аптечки. Когда ее состояние резко ухудшилось, мать вызвала скорую помощь. Благодаря врачам-профессионалам и коллективу больницы, ребенку удалось сохранить жизнь», — говорится в сообщении.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и готовится именно сегодня отпраздновать свой день рождения в семейном кругу. В дальнейшем семья будет находиться на контроле социальных служб для определения проблемных вопросов в семье и путей их решения. С девочкой и с матерью будет работать практический психолог.

Напомним, летом в Николаеве после смерти матери повесилась 16-летняя школьница.