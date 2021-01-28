В Николаевской области из снежного заноса доставали две машины скорой помощи, а также два легковых автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

В частности, в Первомайском районе на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев» возле села Кумари отделение 23 государственной пожарно-спасательной части отбуксировало карету скорой помощи, которая возвращалась с вызова в пгт Врадиевка. Также на местности образовался затор из 15 машин, на данный момент движение восстановили.

Также в Кривоозерском районе, по направлению из пгт Кривое Озеро в село Малая Мечетня, из снега доставали «скорую» и еще 2 легковых машины. В свою очередь, на автодороге Т-1515 «Федоровка-Рыбаковка» в Березанском районе с помощью буксировочного троса спасатели изъяли из кювета легковой автомобиль.

Напомним, что сегодня утром, 28 января, в Николаевской области на трассе М-14 неподалеку от села Нечаянное произошло дорожно-транспортное происшествие при участии нескольких грузовых автомобилей.