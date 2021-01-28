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В Сумской области задержали банду, которая занималась кражей нефти. Преступники врезались в государственную трубу и оттуда выкачивали продукцию.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
По версии следствия, схему огранизовала группа лиц из Роменского района области, в которой были ранее судимые за подобные преступления. Для откачки сырья регулярно производились врезы в государственный нефтепровод.
Отобранную нефть хранили на расположенной неподалеку нефтебазы, откуда цистернами ее вывозили в соседние области для переработки на топливо на мини-заводах, чтобы продавать.
Схема работала почти год и группировка за этот срок успела украсть нефть на 20 миллионов гривен.
Правоохранители задержали организатора и двоих участников банды во время очередного вреза. У них изъяли 20 тонн нефти и транспорт, который использовали для перевозки. По местам жительства и работы преступников обнаружили специальное оборудовани и прочие доказательства.
Открыто уголовное дело по ч.3 статьи 185 (кража) и ч.3 статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Киевской области разоблачили банду по сбыту фальшивых денег в Киеве и области. Они могли нанести ущерб государству на 20 миллионов гривен.
Напомним, в Житомирской области СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в ₴200 млн.
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В Сумской области задержали банду, которая занималась кражей нефти. Преступники врезались в государственную трубу и оттуда выкачивали продукцию.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
По версии следствия, схему огранизовала группа лиц из Роменского района области, в которой были ранее судимые за подобные преступления. Для откачки сырья регулярно производились врезы в государственный нефтепровод.
Отобранную нефть хранили на расположенной неподалеку нефтебазы, откуда цистернами ее вывозили в соседние области для переработки на топливо на мини-заводах, чтобы продавать.
Схема работала почти год и группировка за этот срок успела украсть нефть на 20 миллионов гривен.
Правоохранители задержали организатора и двоих участников банды во время очередного вреза. У них изъяли 20 тонн нефти и транспорт, который использовали для перевозки. По местам жительства и работы преступников обнаружили специальное оборудовани и прочие доказательства.
Открыто уголовное дело по ч.3 статьи 185 (кража) и ч.3 статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Киевской области разоблачили банду по сбыту фальшивых денег в Киеве и области. Они могли нанести ущерб государству на 20 миллионов гривен.
Напомним, в Житомирской области СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в ₴200 млн.