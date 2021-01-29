В столице Румынии Бухаресте четыре человека погибли в результате пожара в больнице Matei Bals, где лечат больных коронавирусом.

Об этом пишет «Европейская правда».

Пожар вспыхнул около пяти утра, от огня и едкого дыма пострадали четыре комнаты на первом этаже. Первые спасатели прибыли на место уже через 10 минут, затем к ним присоединились 24 пожарные бригады.

На место событий выехали также руководство службы по чрезвычайным ситуациям, министры внутренних дел и здравоохранения.

Трех пострадавших в палатах нашли уже мертвыми, четвертого человека пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Из больницы эвакуировали более 120 больных, многие из них были подключены к кислороду. Их перевезли в другие больницы города.

Под больницей собралось много родственников пациентов, пытаясь узнать о состоянии и новом местонахождении своих близких.

Причину пожара пока не называют. В связи с инцидентом открыли уголовное производство, к расследованию собираются привлечь специалистов, которые уже расследуют похожую трагедию в ноябре 2020 года.

Напомним, что в ноябре 2020 года в румынском городе Пятра-Нямц случился пожар в больнице, где лечились больные коронавирусом. Погибли, по меньшей мере, 10 человек.