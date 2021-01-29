В Братиславе 36-летняя гражданка Чехии помогла задержать грабителя, попытавшегося ограбить сейф автозаправки.

Об этом со ссылкой на издание Noviny.sk, сообщает ТСН.

Издание уточняет, что 24-летний злоумышленник ворвался в магазин и угрожая смертью работникам, обчистил кассу, но этого ему оказалось мало, и он пошел в офис, где находился сейф. Работники же воспользовались моментом и вызвали полицию.

В какой-то момент в офис за грабителем зашла женщина, она предложила мужчине оральный секс. Поэтому, когда полиция прибыла на место преступления, то обнаружила преступника на полу в момент удовольствия. Мужчину арестовали и предъявили обвинение.

Почему 36-летняя чешка решила остановить грабителя именно таким необычным способом, остается загадкой, как и то, был ли это героический поступок, или же она просто решила подзаработать.

Напомним, в Херсоне сотрудники полиции задержали квартирного вора, который уснул на месте преступления.