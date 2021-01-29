В ранние часы пятницы из-за сообщения местного жителя о пожаре в Кельнском соборе туда прибыли полиция и пожарная бригада.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Kölner Stadt-Anzeiger.

Местный житель сообщил о пожаре в южной башне собора в 4:34 утра.

Когда пожарные прибыли на место, то сначала были не уверены и отправили группу в южную башню. Там быстро стало очевидным: низко свисающие облака или туман над собором производили впечатление пламени.

Пожарная команда сначала даже хотела применить дрон для исследования предполагаемого места пожара. Но из-за погоды устройство нельзя было использовать. К операции по «тушению пожара» привлекли более 100 пожарных. Издание отмечает, что год назад пожарных вызвали к собору при аналогичных условиях.

В результате пожара, произошедшего 15 апреля 2019 года, очень пострадал собор Парижской Богоматери. Огнем был уничтожен главный шпиль и две трети деревянной кровли собора. Уцелели две башни и фасад. Также удалось эвакуировать и сохранить основные духовные реликвии и сокровища собора Парижской Богоматери