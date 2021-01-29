Сегодня, 29 января, в Центральном районе Николаева мужчина, находясь под действием наркотиков, избил и ограбил свою сводную сестру и скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции охраны в Николаевской области.

Сообщение поступило на спецлинию «102» в 12:47. За несколько минут наряд реагирования прибыл на место происшествия. Встретившись с правоохранителями, заявительница рассказала, что пришла в наркодиспансер со своим сводным братом, чтобы поставить его на учет. Однако он был в наркотическом опьянении, поэтому начал кричать на женщину, после чего избил, забрал у нее деньги, ключи от квартиры и скрылся.

Полиция нашла злоумышленника уже через 20 минут на проспекте. Увидев правоохранителей, он пытался убежать, но его догнали и задержали. Задержанный вел себя агрессивно, ругался и пытался бить полицейских охраны, ему надели наручники. Полицейские нашли деньги и ключи в кармане куртки мужчины.

Известно, что мужчина родом из Николаева, 1986 года рождения. Ранее он был судим по статьям 185 «Кража» и 186 «Грабеж». Начато новое уголовное производство по части 2 статьи 186 «Грабеж», мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 28 января Новобугский районный суд вынес приговор двум злоумышленникам, которые в апреле 2020 ограбили магазин «Ритуальные услуги» в пгт Казанка.