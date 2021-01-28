Новобугский районный суд вынес приговор двум злоумышленникам, которые в апреле 2020 ограбили магазин «Ритуальные услуги» в пгт Казанка.

Об этом сообщается на сайте Николаевской областной прокуратуры.

Прокуроры Казанковского отдела Баштанской местной прокуратуры поддержали публичное обвинение в отношении двух мужчин, совершивших преступление. В ходе судебного разбирательства установили, что один из злоумышленников – местный житель Казанки, а второй проживает в Одессе. Действуя по предварительному сговору, они проникли в помещение магазина, связали продавца и похитили ноутбук, регистратор видеонаблюдения и денежные средства в сумме 120 тысяч гривен.

Сообщается, что приговором Новобугского районного суда преступников признали виновными по части 3 статьи 186 «Грабёж», им назначено наказание в виде тюремного срока на 5 лет каждому.

Ранее сообщалось, что суд приговорил 39-летнего жителя Первомайского района, насмерть избившего своего знакомого, к 8 годам тюрьмы.