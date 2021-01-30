|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|07:19
|Заход солнца:
|16:50
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|1.5 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|-1 C°
В зоне боевых действий на Донбассе 29 января боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов получили осколочные ранения двое украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.
Так, недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье боевики применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два гранатометных выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских военных получили осколочные ранения. Их оперативно доставили в больницу.
Вблизи Опытного боевики совершили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а возле Авдеевки — из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. С начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии столкновения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Очі мають повилазитиСтанислав Мартиросов
В зоне боевых действий на Донбассе 29 января боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов получили осколочные ранения двое украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.
Так, недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье боевики применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два гранатометных выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских военных получили осколочные ранения. Их оперативно доставили в больницу.
Вблизи Опытного боевики совершили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а возле Авдеевки — из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. С начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии столкновения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.