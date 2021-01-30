Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье боевики применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два гранатометных выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских военных получили осколочные ранения. Их оперативно доставили в больницу.

Вблизи Опытного боевики совершили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а возле Авдеевки — из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону сообщено представителям . С начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии столкновения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.