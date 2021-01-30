Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление правоохранителей.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на источники, 48-летняя Юми Йошино заявила, что 10 лет назад нашла свою мать мертвой и спрятала тело, потому что не хотела уезжать из дома, в котором они жили.

Полиция сообщает, что не нашла видимых повреждений на трупе. Местная власть пока не может определить дату и причину смерти.

Мертвую женщину обнаружил уборщик, которого вызвали в квартиру после того, как Йошино выселили за неуплату.

Напомним, в Николаеве патрульные полицейские, спасая беспомощную пенсионерку, нашли в квартире мумифицированное тело ее матери.