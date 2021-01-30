Японская полиция в городе Чиба, недалеко от Токио, задержала женщину после того, как в ее морозилке нашли тело ее матери.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление правоохранителей.
Как пишут местные СМИ со ссылкой на источники, 48-летняя Юми Йошино заявила, что 10 лет назад нашла свою мать мертвой и спрятала тело, потому что не хотела уезжать из дома, в котором они жили.
Полиция сообщает, что не нашла видимых повреждений на трупе. Местная власть пока не может определить дату и причину смерти.
Мертвую женщину обнаружил уборщик, которого вызвали в квартиру после того, как Йошино выселили за неуплату.
Напомним, в Николаеве патрульные полицейские, спасая беспомощную пенсионерку, нашли в квартире мумифицированное тело ее матери.
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Японская полиция в городе Чиба, недалеко от Токио, задержала женщину после того, как в ее морозилке нашли тело ее матери.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление правоохранителей.
Как пишут местные СМИ со ссылкой на источники, 48-летняя Юми Йошино заявила, что 10 лет назад нашла свою мать мертвой и спрятала тело, потому что не хотела уезжать из дома, в котором они жили.
Полиция сообщает, что не нашла видимых повреждений на трупе. Местная власть пока не может определить дату и причину смерти.
Мертвую женщину обнаружил уборщик, которого вызвали в квартиру после того, как Йошино выселили за неуплату.
Напомним, в Николаеве патрульные полицейские, спасая беспомощную пенсионерку, нашли в квартире мумифицированное тело ее матери.