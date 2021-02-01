В Одесской области мужчина сильно избил собаку, потому что животное якобы регулярно душило его птицу. После этого неизвестные избили и самого мужчину. Правоохранители открыли два уголовных производства.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №2.

В полицию с заявлением обратилась 56-летняя жительница Беляевского района и сообщила, что 67-летний мужчина, который живет неподалеку от нее, граблями избил ее собаку, и животное находится на лечении в ветеринарной клинике.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что гражданин прибег к таким действиям, потому что поймал хаски соседки в своем хозяйственном помещении, где тот якобы подушил примерно 20 голов его птицы. По словам мужчины, животное наносит ему вред не первый раз, потому что «постоянно бегает голодным».

Также полицейские узнали, что хозяйка собаки, увидев, как ту избили, обратилась за помощью не только в полицию, но и к зоозащитникам. К мужчине приехали неизвестные, избили его и бросили в снег.

Как пишет hromadske, Елена Корень, которая помогает животным, рассказала, что инцидент произошел в селе Холодная Балка. Собака якобы впервые убежала от хозяина. После избиения у нее проломлен череп и перелом челюсти, собаку ввели в искусственную кому.

Правоохранители начали производство по части 1 статьи 299 (жестокое обращение с животными) и части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, следствие продолжается.

Напомним, бывший заместитель мэра, а ныне – директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич привязал свою собаку к автомобилю и протащил 1,5 километра по дороге. Бедный пес вынужден был бежать за автомобилем своего «хозяина».