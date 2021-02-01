За прошедшую неделю в Украине зафиксировали 1182 чрезвычайных происшествий, всего спасли 102 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.

По информации ГСЧС, спасатели ликвидировали 813 пожаров, не допустив уничтожения 4392 зданий и 47 единиц техники, также от огня спасли 25 человек. Жертвами пожаров стали 39 человек, ориентировочные убытки, согласно оперативным данным, составили 5 074 000 гривен.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 100 выздов, в ходе которых обнаружили и ликвидировали 876 взрывоопасных предметов. Также сообщается, что за неделю на водных объектах погибло 19 человек.

Напомним, с начала 2021 года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 1625 взрывоопасных предметов, в том числе 3 авиационные бомбы.