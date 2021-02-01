СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ, дестабилизировавшую ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на странице в Facebook.

«Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, занимавшуюся разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб Российской Федерации. В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой русской весны. Они сейчас «базируются» на территории подконтрольной России «ПМР» — Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Телеграмм-каналов. Были названы каналы «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Черный квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live»,«Херсон live».

В СБУ добавили, что «главным менеджером» агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского «Антимайдана». Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

По данным ведомства, фигурант лично администрирует 12 каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривень на всеукраинских каналах.

Служба безопасности Украины уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезопасности государства.

По заключениям лингвистически-психологической экспертизы, материалы, которые распространяли в Tелеграм-каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации. Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан.

«Установлено, что спецслужбы России разрешили участникам сети самостоятельно организовать механизм монетизации. Транзакции проводили через сеть сообщников, которые открыли счета в украинских банках для получения «гонораров» за публикацию заказных материалов. Затем исполнители конвертировали деньги в валюту и переводили в непризнанную «ПМР», Молдову или Россию», — заявили в ведомстве.