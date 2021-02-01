В Николаеве женщина в нетрезвом состоянии сообщила мужу, что ее ударили и ограбили в собственном доме, а когда приехала полиция, стала путаться в показаниях и отказалась от помощи правоохранителей.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Вчера, 31 января, на спецлинию «102» обратился мужчина. По его рассказу, ему позвонила его жена и сообщила, что в дом ворвались неизвестные мужчины, ударили ее и забрали ценные вещи. Патрульные отправились по указанному адресу, чтобы проверить информацию. На месте происшествия правоохранителей встретила женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Общаясь с полицией, она постоянно путалась в показаниях, как и что именно у нее украли, после чего и вовсе сказала, что у нее все хорошо и помощь полиции ей не нужна.

На женщину составили административный протокол по статье 183 (Заведомо ложный вызов специализированных служб) КоАП, которая несет ответственность в виде наложения штрафа от 51 до 119 гривен. В полиции призывают уважать работу правоохранителей и не совершать вызовы без оснований.

Ранее сообщалось, что в Национальной полиции создадут главную инспекцию для наблюдения за работой всей системы и анализа эффективности предоставления полицейских услуг гражданам.