В оккупированном Крыму из-за катастрофического снижения запасов воды в Балановском водохранилище расконсервированы скважины с водой повышенной жесткости.

Об этом Крым.Реалии сообщает со ссылкой на «главу» предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова.

— В Белогорском районе Крыма поселок Зуя и село Крымская Роза испытывают острый дефицит воды из-за мелеющего местного Балановского водохранилища. В связи с этим власти решили расконсервировать две местные скважины, — сообщил Владимир Баженов.

По его словам, в одной из скважин вода превышает нормы жесткости, тем не менее работы по расконсервации скважин уже начались, поскольку ситуация с водой в этих населенных пунктах может быть «хуже, чем в Симферополе».

Напомним, в Крыму пересохло Аянское водохранилище, обеспечивавшее пресной водой Симферополь.