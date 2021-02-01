В оккупированном Крыму из-за катастрофического снижения запасов воды в Балановском водохранилище расконсервированы скважины с водой повышенной жесткости.
Об этом Крым.Реалии сообщает со ссылкой на «главу» предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова.
— В Белогорском районе Крыма поселок Зуя и село Крымская Роза испытывают острый дефицит воды из-за мелеющего местного Балановского водохранилища. В связи с этим власти решили расконсервировать две местные скважины, — сообщил Владимир Баженов.
По его словам, в одной из скважин вода превышает нормы жесткости, тем не менее работы по расконсервации скважин уже начались, поскольку ситуация с водой в этих населенных пунктах может быть «хуже, чем в Симферополе».
Напомним, в Крыму пересохло Аянское водохранилище, обеспечивавшее пресной водой Симферополь.
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В оккупированном Крыму из-за катастрофического снижения запасов воды в Балановском водохранилище расконсервированы скважины с водой повышенной жесткости.
Об этом Крым.Реалии сообщает со ссылкой на «главу» предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова.
— В Белогорском районе Крыма поселок Зуя и село Крымская Роза испытывают острый дефицит воды из-за мелеющего местного Балановского водохранилища. В связи с этим власти решили расконсервировать две местные скважины, — сообщил Владимир Баженов.
По его словам, в одной из скважин вода превышает нормы жесткости, тем не менее работы по расконсервации скважин уже начались, поскольку ситуация с водой в этих населенных пунктах может быть «хуже, чем в Симферополе».
Напомним, в Крыму пересохло Аянское водохранилище, обеспечивавшее пресной водой Симферополь.
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
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