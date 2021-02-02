За прошедшие сутки, 1 февраля, боевики пять раз нарушили «режим тишины» на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. У населенного пункта Пищевик оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки — из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Южного.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

О всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, обстановка в районе проведения операции и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.