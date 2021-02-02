Коллегия судей Центрального районного суда Николаева продлила меру пресечения обвиняемым в убийстве женщины на Аляудском спуске.

Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Защитник обвиняемого Артура Вацмана, ходатайствовал об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест, в обоснование отмечал, что приведенные прокурором риски не доказаны, а пребывание в условиях следственного изолятора привело к ухудшению состояния здоровья его клиента.

Защитники других подозреваемых заявляли ходатайство об изменении ранее избранных мер в виде круглосуточного домашнего ареста.

Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, суд постановил продлить сроки содержания под стражей в отношении 28-летнего гражданина Артура Вацмана, в отношении других обвиняемых — Елизаветы Семериковой и Ивана Пигарева — продолжить меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

Как известно, в ночь на 1 августа 2018 года по улице 2-я Набережная в Николаеве была убита женщина. Потерпевшей Щербань нанесли несколько ударов металлическим предметом по голове, чем вызвали многочисленные телесные повреждения. От полученных травм потерпевшая скончалась. В дальнейшем злоумышленники, завладев имуществом потерпевшей, а именно: золотыми украшениями, часами, мобильным телефоном, скрылись с места преступления. Спустя пару дней в Одессе полиция задержала троих одесситов, подозреваемых в ее убийстве - Ивана Пигарева, Артура Вацмана, а также Елизавету Семерикову.

Полицейские установили, что одесситы подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Все трое ранее не судимы.

Напомним, что по согласованию с прокуратурой, дело об убийстве Щербань было переквалифицировано с части 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть») на пункт 6 часть 2 статьи 115 уголовного кодекса («Умышленное убийство») и часть 4 статьи 187 уголовного кодекса («Разбой»). 22-летнему жителю Одессы инкриминируется убийство, двум его сообщникам — разбойное нападение.

Один из подозреваемых в убийстве девушки на Аляудском спуске — Артур Вацман рассказал, что девушку убил его знакомый Иван Пигарев, ударив ее несколько раз кусачками по голове.