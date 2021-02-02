В Одессе сегодня утром, 2 февраля, обрушилась лестничная клетка в двухэтажном доме, находившемся в аварийном состоянии.

Об этом пишет пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации ГСЧС, сообщение о происшествии поступило в службу спасения «101» сегодня, 2 февраля, в 7:59. Спасателям сообщили, что лестничная клетка обрушилась в жилом доме по улице Польский спуск, 5 в Приморском районе Одессы. Прибыв по адресу, спасатели установили, что инцидент произошел в 2-х этажном жилом аварийном доме.

Работники ГСЧС с помощью выдвижной лестницы эвакуировали четырех человек из квартир на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что в июне 2020 года в Одессе обрушилась часть здания четырехэтажного жилого дома.