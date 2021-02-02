Полицейские разыскивают автомобиль ВАЗ-2109, который накануне угнали в Ингульском районе Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

Ночью, 2 февраля в отделение полиции № 2 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области позвонил местный житель и сообщил, что у дома по улице 6-Слободская неизвестные угнали его автомобиль ВАЗ-2109 красного цвета, его номер ВЕ 7368 ВК.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 289 «Незаконное завладение транспортным средством». В данный момент правоохранители устанавливают местонахождение похищенного автомобиля и причастных к преступлению лиц.

Напомним, 25 января николаевские патрульные задержали пьяного мужчину, который нанес телесные повреждения водителю Hyundai и угнал его машину.