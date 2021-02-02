Снайпер боевиков тяжело ранил украинского военнослужащего возле Торецка в Донецкой области, раненый скончался в больнице.
Об этом сообщила Украинская делегация для участия в ТКГ.
«Сегодня, 2 февраля, в районе Торецка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении», — говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
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Снайпер боевиков тяжело ранил украинского военнослужащего возле Торецка в Донецкой области, раненый скончался в больнице.
Об этом сообщила Украинская делегация для участия в ТКГ.
«Сегодня, 2 февраля, в районе Торецка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении», — говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
Напомним, 23 января на Николаевщине попрощались с морским пехотинцем, погибшим от пули снайпера на Донбассе.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа