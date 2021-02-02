Снайпер боевиков тяжело ранил украинского военнослужащего возле Торецка в Донецкой области, раненый скончался в больнице.

Об этом сообщила Украинская делегация для участия в ТКГ.

«Сегодня, 2 февраля, в районе Торецка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении», — говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Напомним, 23 января на Николаевщине попрощались с морским пехотинцем, погибшим от пули снайпера на Донбассе.