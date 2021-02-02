В одном из сел Одесской области ранее судимый мужчина украл компьютер из помещения сельсовета и закопал его в снег.

Об этом пишет пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что в селе в Беляевском районе Одесской области 24-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, через окно пробрался в помещение сельского совета и вынес оттуда компьютер. При этом злоумышленник зачем-то спрятал его в снегу недалеко от здания. Правоохранители уже вернули похищенную технику.

В полиции отмечают, что, поскольку преступник не впервые нарушил закон, суда он будет ждать под стражей. Ему инкреминируют часть 3 статьи 185, согласно которой ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Напомним, 23 января первомайские оперуполномоченные криминальной полиции задержали жителя села Лысая Гора, которого подозревают в серии краж у своих односельчан.