Следователи ГУ СБУ «накрыли» иностранного дилера, который планировал подкинуть наркотики запорожскому сотруднику СБ Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Оперативники зафиксировали момент, когда наркодилер подначивал исполнителей выполнить заказ на офицера СБУ, задача была – подкинуть наркотики. Мотивом преступления стала работа офицера, он «мешал» наркобизнесу заказчика. Злоумышленник планировал сдать жертву другим силовым органам, чтобы ликвидировать угрозу своему делу.

Правоохранители задержали наркодилера во время передачи исполнителю дозы психотропа для операции по компрометации.

Иностранного дилера задержали по факту совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 383 и частью 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Его заключили под стражу без права освобождения под денежный залог.

Напомним, СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ, дестабилизировавшую ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы.