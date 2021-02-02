Полиция опубликовала видео допроса охранника и поджигателя супермаркета «Эпицентр» в городе Первомайск Николаевской области.
Старший охранник торгового центра рассказал, что во время дежурства услышал сообщение из громкоговорителя о пожаре.
— При выходе я встретил работника супермаркета, который сказал, что его облили какой-то жидкостью и подожгли, он получил ожоги. Я вышел и увидел, что горят ковровые изделия и нажал «тревожную» кнопку. Не успел я выйти, как мне показали на человека и сказали, что это сделал он. А он шел с топором руках, сказал «Всех, кто подойдет, порублю». С начальником и еще одним охранником начали его преследовать и уговаривать остановиться, — сказал он.
После второго охранника поджигатель ударил топором по голове второго охранника.
Сам задержанный сообщил, что поводом для поджога стала месть.
— Хозяин «Эпицентра» как поднялся 20 лет назад? Отрезал уши, носы женщинам и детям. Эти уши он морозил и отправлял мешками в Европу. Таким образом зарабатывал деньги. Таким образом поднялся 20 лет назад. За это я и отомстил ему, за эти преступления, — рассказал он.
Поджигатель добавил, что хозяина ТЦ видел давно, а сейчас не знает, как он выглядит, потому что тот якобы сменил внешность, сделав пластическую операцию.
Отметим, что по состоянию на 18:30 пожар «Эпицентра» на площади 4000 кв. м ликвидировали.
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Полиция опубликовала видео допроса охранника и поджигателя супермаркета «Эпицентр» в городе Первомайск Николаевской области.
Старший охранник торгового центра рассказал, что во время дежурства услышал сообщение из громкоговорителя о пожаре.
— При выходе я встретил работника супермаркета, который сказал, что его облили какой-то жидкостью и подожгли, он получил ожоги. Я вышел и увидел, что горят ковровые изделия и нажал «тревожную» кнопку. Не успел я выйти, как мне показали на человека и сказали, что это сделал он. А он шел с топором руках, сказал «Всех, кто подойдет, порублю». С начальником и еще одним охранником начали его преследовать и уговаривать остановиться, — сказал он.
После второго охранника поджигатель ударил топором по голове второго охранника.
Сам задержанный сообщил, что поводом для поджога стала месть.
— Хозяин «Эпицентра» как поднялся 20 лет назад? Отрезал уши, носы женщинам и детям. Эти уши он морозил и отправлял мешками в Европу. Таким образом зарабатывал деньги. Таким образом поднялся 20 лет назад. За это я и отомстил ему, за эти преступления, — рассказал он.
Поджигатель добавил, что хозяина ТЦ видел давно, а сейчас не знает, как он выглядит, потому что тот якобы сменил внешность, сделав пластическую операцию.
Отметим, что по состоянию на 18:30 пожар «Эпицентра» на площади 4000 кв. м ликвидировали.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа