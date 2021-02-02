Полиция опубликовала видео допроса охранника и поджигателя супермаркета «Эпицентр» в городе Первомайск Николаевской области.

Старший охранник торгового центра рассказал, что во время дежурства услышал сообщение из громкоговорителя о пожаре.

— При выходе я встретил работника супермаркета, который сказал, что его облили какой-то жидкостью и подожгли, он получил ожоги. Я вышел и увидел, что горят ковровые изделия и нажал «тревожную» кнопку. Не успел я выйти, как мне показали на человека и сказали, что это сделал он. А он шел с топором руках, сказал «Всех, кто подойдет, порублю». С начальником и еще одним охранником начали его преследовать и уговаривать остановиться, — сказал он.

После второго охранника поджигатель ударил топором по голове второго охранника.

Сам задержанный сообщил, что поводом для поджога стала месть.

— Хозяин «Эпицентра» как поднялся 20 лет назад? Отрезал уши, носы женщинам и детям. Эти уши он морозил и отправлял мешками в Европу. Таким образом зарабатывал деньги. Таким образом поднялся 20 лет назад. За это я и отомстил ему, за эти преступления, — рассказал он.

Поджигатель добавил, что хозяина ТЦ видел давно, а сейчас не знает, как он выглядит, потому что тот якобы сменил внешность, сделав пластическую операцию.

Отметим, что по состоянию на 18:30 пожар «Эпицентра» на площади 4000 кв. м ликвидировали.