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Сегодня, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр».
Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:57. Над тушением пожара работают 2 отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана «Подгороднее». На место также направлены пожарную команду «Первомайскдизельмаш», отделение 6 ГПСП из Арбузинского района и 25 (город Южноукраинск).
— Ориентировочная площадь и причина устанавливается, - сказано в сообщении.
Напомним, что в декабре 2020 года на Каботажном спуске в Николаеве возник масштабный пожар ориентировочной площадью 500 квадратных метров.
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Сегодня, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр».
Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:57. Над тушением пожара работают 2 отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана «Подгороднее». На место также направлены пожарную команду «Первомайскдизельмаш», отделение 6 ГПСП из Арбузинского района и 25 (город Южноукраинск).
— Ориентировочная площадь и причина устанавливается, - сказано в сообщении.
Напомним, что в декабре 2020 года на Каботажном спуске в Николаеве возник масштабный пожар ориентировочной площадью 500 квадратных метров.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа