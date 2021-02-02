Сегодня, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр».

Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:57. Над тушением пожара работают 2 отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана «Подгороднее». На место также направлены пожарную команду «Первомайскдизельмаш», отделение 6 ГПСП из Арбузинского района и 25 (город Южноукраинск).

— Ориентировочная площадь и причина устанавливается, - сказано в сообщении.

Напомним, что в декабре 2020 года на Каботажном спуске в Николаеве возник масштабный пожар ориентировочной площадью 500 квадратных метров.