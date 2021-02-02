В «Эпицентре» рассказали подробности поджога торгового центра в Первомайске.

Об этом сообщается на официальной странице «Эпицентра» в Facebook.

Как известно, сегодня, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр». Полиция задержала мужчину, который поджег торговый центр.

— В «Эпицентр» зашли двое мужчин, совершивших умышленный поджог торгового помещения. По словам очевидцев, один из мужчин облил неизвестным веществом стенды с ковровым покрытием и линолеумом, а после поджег их. Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников «Эпицентра», ранив одного из них. Охрана торгового центра задержала мужчину и передала полиции, - сказано в сообщении.

Также в «Эпицентре» рассказали, что второй мужчина скрылся с места и сейчас его разыскивают правоохранители.

— Второй злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители. Персонал и посетители эвакуированы. На месте пожара работает ГСЧС. Причины и детали инцидента выясняют правоохранители, - сказано в сообщении.

Напомним, что в декабре 2020 года на Каботажном спуске в Николаеве возник масштабный пожар ориентировочной площадью 500 квадратных метров.