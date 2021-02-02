В «Эпицентре» рассказали подробности поджога торгового центра в Первомайске.
Об этом сообщается на официальной странице «Эпицентра» в Facebook.
Как известно, сегодня, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр». Полиция задержала мужчину, который поджег торговый центр.
— В «Эпицентр» зашли двое мужчин, совершивших умышленный поджог торгового помещения. По словам очевидцев, один из мужчин облил неизвестным веществом стенды с ковровым покрытием и линолеумом, а после поджег их. Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников «Эпицентра», ранив одного из них. Охрана торгового центра задержала мужчину и передала полиции, - сказано в сообщении.
Также в «Эпицентре» рассказали, что второй мужчина скрылся с места и сейчас его разыскивают правоохранители.
— Второй злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители. Персонал и посетители эвакуированы. На месте пожара работает ГСЧС. Причины и детали инцидента выясняют правоохранители, - сказано в сообщении.
Напомним, что в декабре 2020 года на Каботажном спуске в Николаеве возник масштабный пожар ориентировочной площадью 500 квадратных метров.
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В «Эпицентре» рассказали подробности поджога торгового центра в Первомайске.
Об этом сообщается на официальной странице «Эпицентра» в Facebook.
Как известно, сегодня, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр». Полиция задержала мужчину, который поджег торговый центр.
— В «Эпицентр» зашли двое мужчин, совершивших умышленный поджог торгового помещения. По словам очевидцев, один из мужчин облил неизвестным веществом стенды с ковровым покрытием и линолеумом, а после поджег их. Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников «Эпицентра», ранив одного из них. Охрана торгового центра задержала мужчину и передала полиции, - сказано в сообщении.
Также в «Эпицентре» рассказали, что второй мужчина скрылся с места и сейчас его разыскивают правоохранители.
— Второй злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители. Персонал и посетители эвакуированы. На месте пожара работает ГСЧС. Причины и детали инцидента выясняют правоохранители, - сказано в сообщении.
Напомним, что в декабре 2020 года на Каботажном спуске в Николаеве возник масштабный пожар ориентировочной площадью 500 квадратных метров.
|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа