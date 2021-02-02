Полиция задержала мужчину, который поджег торговый центр «Эпицентр» в Первомайске.

Об этом сообщают в полиции Николаевской области.

Как известно, сегодня, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр».

В полиции сообщили, что это был поджог. В частности, 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров он начал разливать горючие жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджег помещение и бросился бежать.

Фото: Facebook группа «Первомайск онлайн»

Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали мужчину во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских.

Сейчас мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставили в Первомайское управление полиции.

Следователи открыли уголовное дело по части 2 статьи 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и статье 15 пункту 1 части 2 статьи 115 «Покушение на убийство».

Отмечается, что тушение пожара в торговом центре продолжается. Полицейские обеспечивают безопасность граждан на месте происшествия.

Напомним, что в декабре 2020 года на Каботажном спуске в Николаеве возник масштабный пожар ориентировочной площадью 500 квадратных метров.