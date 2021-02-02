В полиции рассматривают версию заказа поджога торгового центра «Эпицентр» в Первомайске Николаевской области.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет «Страна.ua».

По его словам, полиция будет требовать содержание совершившего поджог мужчины под стражей без права внесения залога.

— Нападавший разлил горючую жидкость в отделе горюче-смазочных материалов, Что указывает на совершение умышленного и подготовленного преступления. Мотивы сейчас выясняем. Полицией рассматривается в том числе версия о заказе преступления. На данный момент следователи работают с данным гражданином, они изучают его контакты, мотив преступления. Открыто уголовное производство по факту умышленное уничтожение чужого имущества и нанесение телесных повреждений. Полиция будет требовать содержание под стражей без залога, - сказал Антон Геращенко.

Напомним, сегодня, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр». Полиция задержала мужчину, который поджег торговый центр.

Кроме этого, в «Эпицентре» рассказали подробности поджога торгового центра в Первомайске.