Американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако он разбился при посадке в штате Техас.
Трансляция запуска велась в Twitter компании.
В остальном запуск был успешным.
Звездолет SN9, взорвавшийся при последнем запуске был прототипом ракеты большой грузоподъемности, разрабатываемой частной космической компанией миллиардера Илона Маска для перевозки людей и 100 тонн грузов в будущих миссиях на Луну и Марс.
Напомним, ранее американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.
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Американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако он разбился при посадке в штате Техас.
Трансляция запуска велась в Twitter компании.
В остальном запуск был успешным.
Звездолет SN9, взорвавшийся при последнем запуске был прототипом ракеты большой грузоподъемности, разрабатываемой частной космической компанией миллиардера Илона Маска для перевозки людей и 100 тонн грузов в будущих миссиях на Луну и Марс.
Напомним, ранее американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.
|
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|
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