Американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако он разбился при посадке в штате Техас.

Трансляция запуска велась в Twitter компании.

В остальном запуск был успешным.

Звездолет SN9, взорвавшийся при последнем запуске был прототипом ракеты большой грузоподъемности, разрабатываемой частной космической компанией миллиардера Илона Маска для перевозки людей и 100 тонн грузов в будущих миссиях на Луну и Марс.

Напомним, ранее американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.