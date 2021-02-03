За минувшую неделю от коронавируса в мире умерли более 96 тысяч человек. Это рекордный показатель за семь дней с начала пандемии.

Это следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения.

С 25 по 31 января в мире были зарегистрированы 96 364 летальных исходов из-за коронавируса. Почти половина смертей приходятся на Северную и Южную Америку (47 277), в Европе за прошедшую неделю умерли 36 674 заболевших.

С начала пандемии число выявленных случаев заболевания выросло до 102 942 987, жертвами стали 2 232 233 пациентов.

Ранее Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции. Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.